Yildirim-Pence: SHBA mbështetje Turqisë në luftën kundër terrorizmit

Kryeministri i Turqisë, Binali Yildirim të enjten ka biseduar përmes telefonit me zv.presidentin amerikan, Mike Pence, i cili me këtë rast u shpreh se SHBA-të do të jenë me Turqinë në luftën kundër terrorizmit, raporton Anadolu Agency (AA).

Të dy krerët biseduan për çështjet ushtarake dhe të sigurisë si dhe për luftën kundër terrorizmit.

Yildirim dhe Pence u dakorduan se nevojitet që në parimet e aleancës dhe partneritetit të intensifikohet bashkëpunimi bilateral gjatë periudhës së ardhshme dhe të eliminohen mosmarrëveshjet.

Nënpresidenti amerikan gjatë bisedës përdori shprehjen “ditë e re” në kontekst të marrëdhënieve mes Turqisë dhe SHBA-ve.

Po ashtu shprehu ngushëllime për shkak të rënies së ushtarëve turq në rajonin Al-Bab në Siri, duke shtuar se SHBA-të do të jenë pranë Turqisë në luftën kundër terrorizmit.

Yildirim shprehu falënderimet për mesazhin e tngushëllimit dhe uroi Pence për emërimin në detyrën e re. Ai shprehu gatishmërinë që me administratën e re të bashkëpunojë ngushtë lidhur me çështjet rajonale.