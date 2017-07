Xhamia në Prishtinë do të jetë më e madhja në Ballkan

Sot para Kuvendit Komunal të Prishtinës, zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), kanë shpalosur projektin ideor për xhaminë qendrore të Prishtinës.

Resul Rexhepi, në cilësinë e përfaqësuesit të BIK-ut, ka thënë se kjo xhami nuk ka të bëjë më parti politike, por se sipas tij, është nevojë e besimtarëve për ta kryer ritualin fetar.

“Përkundër iniciativës tonë përmirësimet e mundshme në projekt, megjithatë puna na është shtyrë deri më sot. Nuk ka qenë tendencë e jona ta shfrytëzojmë ndonjë vakum, vetëm po na kalojnë ditët, muajt vitet, kemi mbet te gurë themeli. Prandaj, kryeqytetit i ka hije dhe duhet një xhami madhështore, që do të ngërthente në vetëm e saj, edhe traditën edhe atë që e konsiderojmë pjesë e trashëgimisë tonë”, ka shtuar Rexhepi.

Ai tha se për ndërtimin e kësaj xhamie kanë nevojë edhe për përkrahjen e asamblistëve të komunës së Prishtinës.

“Kemi zgjedhë një xhami madhështore dhe shumë të bukur. Kjo do të jetë xhamia më e madhe në Ballkan. Ne e dimë ma shumë dhe ma mirë se çka na duhet neve në këtë tokë dhe në këtë vend”, ka theksuar Rexhepi.

Para asamblistëve ka folur edhe arkitekti i BIK-ut, Esat Ramadani, i cili e ka prezantuar projektin ideor.

Ai ka theksuar se xhamia është shumë funksionale dhe nuk do të pengojë aspak ambientin përreth, duke shtuar se parkingun i xhamisë do të jetë nëntokësor dhe do të mund të shfrytëzohet nga të gjithë qytetarët.

Ramadani ka folur edhe për objektet përcjellëse të xhamisë, me theks të veçantë dyqanet që do të jenë pjesë e objektit, duke thënë se ato gati se nuk do të vërehen, dhe se nga qiraja e tyre nuk do të mund të mund të kompensohen as 10 për qind e shpenzimeve që i ka ky objekt.

“Xhamia do të ketë një bibliotekë dhe sallë të konferencave, të cilat do të mund të shfrytëzohen nga të gjithë qytetarët e Prishtinës, pa dallim”, ka shtuar ai.