Vendet më shumë dhe më pak religjioze, ja ku rradhitet Shqipëria

Religjioni është një nga temat më të nxehta për tu diskutuar dhe një nga temat më interesante e me interes për njerëzit.

Duke u bazuar në disa studime dhe hetime të mëhershme, kanë dalur disa statistika për shtetet të cilat janë më shumë dhe ato më pak fetare.

Etiopia, Malawi, Nigeria, Shri Lanka dhe Jemeni janë shtetet me më së shumti përqindje të popullsisë religjioze (99%), të ndjekura nga Burundi, Bjibouti, Mauritania dhe Somalia me 98%.

Ndërsa, sa i përket shteteve me më pak përkatësi religjioze të popullsisë, kryeson Kina me vetëm 7% të popoullsisë me përkatësi religjioze, pastaj Japonia, Estonia, Suedia, Norvegjia dhe Republika Çeke.

Më poshtë është lista e shteteve të cilat janë më shumë dhe ato më pak religjioze:

1. Etiopia – 99%

2. Malawi – 99%

3. Nigeria – 99%

4. Shri Lanka – 99%

5. Jemeni – 99%

6. Burundi – 98%

7. Djibouti – 98%

8. Mauritania – 98%

9. Somalia – 98%

10. Afghanistani – 97%

11. Komorosi – 97%

12. Egjipti – 97%

13. Guinea – 97%

14. Laosi – 97%

15. Myanmari – 97%

16. Kambodia – 96%

17. Kameroon – 96%

18. Jordania – 96%

19. Senegali – 96%

20. Chadi – 95% (Gjashtë shtete tjera si – Gana, Mali, Katari, Republika e Kongos, Ruanda dhe Zambia kanë 95% përkatësi fetare).

Shtetet me më pak përkatësi religjioze:

1. Kinaa – 7% feel religious

2. Japonia – 13%

3. Estonia – 16%

4. Suedia – 19%

5. Norvegjia – 21%

6. Republika Çeke – 23%

7. Hong Kongu – 26%

8. Holanda – 26%

9. Izraeli – 30%

10. Mbretëria e Bashkuar – 30%

11. Zelanda e Re – 33%

12. Australia – 34%

13. Azerbejxhani – 34%

14. Bellorusia – 34%

15. Kuba – 34%

16. Gjermania – 34%

17. Vietnami – 34%

18. Spanja – 37%

19. Zvicrra – 38%

20. Shqipëria – 39% (Tre shtete të tjera – Austria, Hungaria dhe Luksemburgu kanë gjithashtu 39% të popullsisë me përkatësi fetare).