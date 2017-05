Ushqimet që kurojnë zorrët e irrituara

1.Kosi: Kosi është një ndër ushqimet që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin ushqimor të personave që vuajnë nga koliti. Ai ka në përmbajtjen e tij acid laktik, një substancë që lufton inflamacionin e sistemit tretës dhe veprimin e radilave të lira në organizëm. Mjekët rekomadojnë të hani 200 ml kos në ditë, mund ta hani shqeto ose të shoqëruar me fruta.

2.Ujë patatesh: Zakonisht jeni mësuar të hani patate të ziera, të skuqura ose në formë pureje, por jo më pak i vlefshëm është edhe uji i tyre. Ky lëng ka fuqi alkaline, lufton kolitin dhe diarrenë, si dhe përmirëson aktivitetin e sistemit tretës. Zieni në tenxhere disa patate me madhësi mesatare, në qoftë se nuk i qëroni, kujdesuni t’i lani paraprakisht. Pasi t’i keni zier, filtronin lëngun dhe pijeni vazhdimisht gjatë ditës.

3.Uji i orizit: Sikundër lëngu i patateve, edhe uji i orizit është shumë i këshillueshëm në qoftë se keni probleme me kolitin. Rregullon pH-in natyral të stomakut, redukton inflamacionin dhe irritimin e zorrës së trashë dhe rrit numrin e baktereve të mira në sistemin tretës.

4.Karrota është e pasur me fibra dhe përbrës me veti anti-inflamatiore që rrit florën bakterale të zorrëve dhe i mbron ato nga veprimi i radikaleve të lira. Konsumi i përditshëm i karrotave dhe lëngut të tyre ëprmirëson ndjeshëm sistemin tretës.

5.Banania përmban shumë fibra të tretshme në ujë, ku ndër më të rëndësishmet është pektina, e cila pasi përthithet nga sistemi tretës, normalizon vlerat e pH-it në zorrë dhe parandalon diarrenë dhe kapsllëkun. Përbërësit e tjerë si potasi dhe magnezi përmirësojnë shëndetin intestinal. Merrni një ose dy banana të pjekura mirë dhe kalojini në frulator me pak mjaltë.