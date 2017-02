Turistja i jep picë një të pastrehu, por se kupton që ishte aktori i njohur amerikan

Një grua nga Franca e quajtur Karine Gombeau gjendej në Nju Jork me pushime, kur e ngatërroi aktorin hollivudian Richard Gere me një të pastrehë. Duke mos arritur ta njohë, ajo i ofroi tij një copë picë. Turistja franceze ishte duke ecur në qytetin e madh me bashkëshortin dhe djalin e saj 15-vjeçar kur pa një burrë që po rrëmonte në koshin e mbeturinave.

Dukej si i pastrehë. E prekur nga pamja, ajo i ofroi burrit një copë pice që e kishte me vete. Karine nuk e kishte kuptuar kë kishte takuar në rrugët e Nju Jorkut deri dy ditë më vonë, ku një punonjës i hotelit ku familja e saj qëndronte i tregoi foton e publikuar në një gazetë, ku dukej Karine duke qëndruar në krah të Richard Gere.

Doli që turistja franceze ishte përfshirë aksidentalisht në setin e xhirimit të filmit ’Time out of Mind’, ku Gere ka rolin e protagonistit. Por për Richard Gere dhe pjesëtarët e tjerë të setit të xhirimeve, momenti do të mbetet me ta si ilustrimi më i mirë i mirësisë së thjeshtë njerëzore.