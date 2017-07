Taksa mbi pronën, ja sa do të paguani për shtëpitë

Ka përfunduar kadastra fiskale mbi bazën e të cilës do të aplikohet edhe taksa mbi pronën. Ministria e Financave ka të dhënat për të gjitha banesat dhe pronat në vend dhe mbi bazën e tyre do të llogaritet edhe taksa për m2. Niveli aktual i taksës mbi pronën varijon sipas zonave dhe e njëjta logjikë do të ndiqet në aplikim e saj. Formula që rekomandon FMN përfshin llogaritjen e taksës mbi vlerën e apartamentit sipas tregut, por duke përfshirë edhe truallin mbi të cilin është ndërtuar pallati apo vila. Aktualisht taksat mbi pronën llogaritet mbi bazën e vitit të ndërtimi, sipërfaqes dhe zonës. E njëjta formulë do të jetë në fuqi edhe në vazhdim. Ndryshme nga deri tani kur regjistri i pronave ishte i paplotë dhe kjo takse mblidhej në nivele minimale nga shtator çdo pronarë do të paguajë taksën.

Bashkitë Zona 1Tiranë Durrës Zona 2Vlorë Fier Sarandë Pogradec Korçë Elbasan Berat Lushnjë Gjirokastër Shkodër Kavajë Lezhë Zona 3Të gjitha bashkitë e tjera Lekë/m2 në vit I. Ndërtesa banimi – ndërtuar para 1993 15 10 5 – ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6 II. Ndërtesa të tjera – Për tregti dhe shërbime 400 300 200 – Të tjera 100 60 40 III. Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 400 400 400