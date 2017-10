Si ndryshojne shenjat e autizmit tek bebet 0-12 muajshe, 1 deri në 2 vjeç dhe mbi 3 vjeç

Është shumë e vështirë të thuash që një fëmijë është autik, sepse ka dhe fëmijë të tjerë normal që gëzojnë të njëjtat sjellje. Shumica e fëmijëve me çrregullim të spektrit të autizmit nuk marrin diagnozë deri në moshën 4 vjeçare, por dhe më vonë. Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve në SHBA thotë që është e mundur që të merrni një diagnozë të besueshme të autizmit që në moshën 2 vjeçare. Nëse do të hasni tek fëmija juaj simptomat e mëposhtme apo shqetësime në zhvillimin e fëmijës, duhet të bisedoni menjëherë me mjekun.

Shenjat e autizmit tek bebet 0-12 muajsh

Nuk tregon interes për fytyrat e reja.

Nuk arrin të krijojë kontakte me sy dhe as të buzëqeshe

Nuk reagon kundrejt tingujve.

Nuk i përgjigjet emrit të tij dhe nuk befasohet nga zhurmat e mëdha.

Nuk i pëlqen ta ngacmojnë apo ta bëjnë për të qeshur.

Nuk tregon interes për lojrat tipike të foshnjeve.

Nuk përdor asnjë lloj gjesti për të komunikuar.

Shenjat e autizmit tek fëmijët 12-24 muajsh

Nuk përdor gjeste për të mohuar apo për të pohuar.

Nuk tregon interes për objektet që e rrethojnë.

Nuk shqipton asnjë fjalë.

Humbet aftësitë shoqërore.

Nuk mbahet plotësisht mbi këmbët e tij, por duke u mbajtur tek objektet rreth e rrotull.

Shenjat e autizmit tek fëmijët 2 vjeç e sipër

Kanë vonesë të gjuhës. Disa prej tyre arrijnë të formojnë fjali por jo të bashkohen në një bisedë.

Vazhdon të mos reagojë kur të tjerët e thërrasin në emër dhe refuzon të qeshë.

Përqëndrohet ngushtë tek objektet e vogla, si per shembull rrotat e një makine.

Refuzon të luajë me të tjerët dhe preferon të qëndrojë vetëm.

Ka vështirësi të madhe për t’u përshtatur me ndyshimet. Lidhet fortë me rutinën e përditshme.

Refuzon të hajë.

Luan në mënyrë të pazakontë me objektet e ndyshme. Bën veprime të çuditshme si shtypja papushim e një butoni apo rrotullimi i një rrote makine.

Godet shpesh trupin e saj dhe acarohet kur përpiqeni ta qetësoni.

Mund të reagojë kundër disa lloje dhimbjesh dhe të mos reagojë ndaj të tjerave. Për shembull, ajo mund të mbulojë veshët e saj për të bllokuar zhurmën, por nuk reagon kur digjet apo vritet.

Mund të jetë i frikësuar kur është e panevojshme ose i patrembur kur ka arsye për t’u frikësuar. Për shembull, ai mund të ketë frikë nga një objekt i padëmshëm, si një tullumbace, por jo i frikësuar nga lartësitë.

Ka probleme me gjumin dhe zgjohen shpesh gjatë natës.