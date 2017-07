Shtypeni këtë pikë të trupit, efektet do t’ju çudisin!

Akupresura-akupunktura apo terapia terapeutike me shtypje ka treguar përparësitë në lirimin nga dhembja dhe vështirësitë.

Mirëpo, tani kjo mbase është pika më e dobishme e akupresurës.

Te kinezët, pika e akupresurës në shputa quhet Tai Chong, mirëpo specialistët e sotëm e kanë quajtur LV3 apo LR3 dhe ajo ka ndikim të fuqishëm në mëlçi.

Tai Chong është njëra ndër pikat më të rëndësishme në tërë shputën. Secili akupunkturist i di përparësitë e kësaj pike.

Pika gjendet në gishtin e parë dhe të dytë në të dyja këmbët, mu në majë të nyjave.

Për të aktivizuar këto pika, shtypni me gishtin e madh 2 minuta dhe merrni frymë thellë vazhdimisht.

Me shtypjen e kësaj pike, do të liroheni nga stresi, do të ndieni lehtësim në pjesën e poshtme të shpinës, insomnisë, të problemeve me sytë, të dhembjes së kokës dhe plagëve të vogla dhe të dregëzave.

Kjo është e rëndësishme ta mbani në mend: praktikoni këtë proces 2-5 herë në ditë deri në 2 minuta.

Çdo ditë shtypni apo bëni masazh me rrathë të vegjël.Mos harroni të lëvizni gishtin në drejtim të kundërt me pikën.

Mund të ndihmojë edhe te marramendja, mundimet, të vjellët, kapsllëku dhe diarreja, hidhërimi, pagjumësia dhe vështirësitë.