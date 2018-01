Shpërthen Erion Kristo: “Vetëm spurdhjakë, vrasës dhe prapanica silikoni promovohen në mediat tona”

Moderatori dhe opinionisti Erion Kristo ka shpërthyer në një valë akuzash ndaj shoqërisë sonë dhe medias, që promovon vlerat e gabuara, duke u dhënë njerëzve shembuj të gabuar.

I ftuar në emision me Alban Dudushin, Kristo tha se shohim çdo ditë në media njerëz pa pikë vlere, që zënë hapësira të barabarta njësoj si ata që mund të kenë përgatitje.

“Silikoni. Njerëz që nuk kanë as art, as cilësi, asnjë vlerë. Thjesht njihen se i kanë shtuar prapanicat me shtesë kati. Kjo krijon degjenerim. Dhe ndodh që gjithkush rritet në një shoqëri ku më i forti i lagjes ka makinën më të mirë dhe ky është problemi më i madh akoma se të gjithë”.

Më tej ai shtoi: “Roli i figurave intelektuale. Heqin doktoreshat apo psikologet nga një vend në një tjetër, sikur është top basketbolli. Ia bjerr autoritetin moral, etik, profesional. Në vend që të dëgjohen ato, dëgjohet një spurdhjak që nuk peshon as 2 kile. Pra bëhemi të gjithë të barabartë, të gjithë me vlera, të gjithë zëmë hapësira. Duke u bjerrur media, duke u marrë me gjëra boshe, njerëzve u krijohet ideja se jeta është telenovelë turke. Puthje, vrasje, ndarje, bashkim etj.”,- tha Kristo.

Kristo nuk la pa përmendur as elitat e shoqërisë dhe vetë konceptin e familjes se si ajo ka ndryshuar në vendin tonë vitet e fundit: “Është degjeneruar edhe elita e shoqërisë. Këtu edhe mediat vënë në qendër të vëmendjes energjetike të tyre gjithë kohës publike njerëz kot fare. Njerëz vrasës, pa pikë shije. Vendosen në qendër të reflektorëve të shoqërisë.

Një gocë rritet me idenë se do futet në një nga këto organizatat rinore dhe do bëhet doganiere dhe i ka ecur shumë vetëve.

Jetojmë në një shoqëri ku familja ka marrë fund fare, është shkërmoqur. Fakti që ne kemi familje apo kujdesemi nuk do të thotë gjë. E para është degjeneruar nga ana ekonomike, pra familja me zor mbahet. E dyta, nuk ka hapësirë komunikimi, pra mungon komunikimi fare. Unë di me dhjetëra raste që nuk e dinë fare se ku i kanë fëmijët. Vetë fëmijët bëjnë jetë personale, jashtë familjes, dhe e kanë shtëpinë si hotel”,- tha ndër të tjera Erion Kristo.