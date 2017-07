Shpërndahen dhuratat për fituesit e konkurseve të zhvilluara nga Media Kontakt

35 dhurata, ku përfshihej udhëtimi për në Haxh, telefona smartfonë, kuponë për përzgjedhje dhuratash të larmishme, libra me informacione të vyera etj., janë shpërndarë sot në një ceremoni festive me pjesëmarrësit e kuitzeve në radio Kontakt, por jo vetëm. Risi e këtij viti ishte edhe konkursi fotografik “Një ditë nga jeta e besimtarit”, ku u shpërndanë 3 çmime për fotot më të arrira, si dhe çmimi i publikut. Ilir Yzeiri ishte fituesi i çmimit të madh të udhëtimit për në Haxh, ndërsa Hazir Selmani ishte fituesi i fotos më të bukur.

Ditën e mërkurë, me 26 korrik, në mjediset e Hotel Imperial në Tiranë, u zhvillua ceremonia festive me dëgjuesit dhe ndjekësit e Radio-Televizionit Kontakt, të cilët gjatë muajit të Ramazanit, janë angazhuar intensivisht në rubrikat interaktive dhe konkurset mbi njohuritë islame.

Për të gjashtin vit radhazi, Radio-Televizioni Kontakt realizoi kuicin e dijeve dhe njohurive islame, pjese e programit “Më i bukuri muaj”, zhvilluar në muajin e Ramazanit. Për 30 ditë rresht pjesëmarrësit në kuic, i janë përgjigjur 170 pyetjeve, të bazuara kryesisht në Kuranin e madhërishëm, në historinë e Islamit në përgjithësi dhe veçanërisht në Shqipëri, në informacione mbi jetën e Profetit (a.s), si dhe në tekste bazike të fesë islame, të cilat japin informacione se si kjo fe i sheh aspektet e ndryshme të jetës së njeriut.

Edhe këtë vit, kanë qenë të shumtë dëgjuesit, të cilët janë bërë pjesë e kuicit të përditshëm të zhvilluar në linjë direkte, ku rreth 100 dëgjues, ditë pas dite kanë testuar dijet e tyre mbi islamin. 30 dëgjuesit që morën më shumë pikë ishin të pranishëm në këtë ceremoni dhe u shpërblyen me dhurata të ndryshme, si një motiv nxitës, për të njohur e për të mësuar më shumë.

Kjo ceremoni festive bashkoi të gjithë fituesit së bashku, si ata të kuitzit radiofonik, ashtu edhe ato të konkursit të fotografisë “Një ditë nga jeta e besimtarit”, të zhvilluar me ndjekësit në rrjetet sociale të Televizionit Kontakt. Fituesit i përkisnin target-grupeve të ndryshme, si në aspektin e moshës ashtu edhe në atë të nivelit shoqëror. Këtë

Aktiviteti nisi me prezantimin e materialit “Shpërblimi i Dijes”, i cili i njohu të pranishmit me rrugëtimin e kuicit përgjatë këtyre 6 viteve dhe me fituesit e tij përgjatë viteve, ku shkaktoi shumë emocion përshpirtja për fituesen e para 6-vjetësh, Znj. Vera Troplini, e cila nuk jeton më në këtë botë.

Të pranishmit i përshëndeti drejtoresha e Radio-Televizionit Kontakt, Dr. Jolanda Lila, e cila theksoi se pavarësisht se dhuratat po shpërndahen për dy konkurse të ndryshme, qëllimi i tyre ishte dhe mbetet i njëjtë, pikërisht inkurajimi i publikut për të ditur më shumë rreth fesë dhe për të qënë më të ndjeshëm ndaj realitetit të botës së besimtarit dhe cilësive më të vyera që fitohen përmes të të besuarit në Zot.

Ajo theksoi faktin se mediat sot po ngarendet për të promovuar antivlerat dhe gjërat boshe, që nuk e ushqejnë as mendjen e as shpirtin e publikut dhe kjo ngarendje bëhet në emër në emër të audiencës, duke këmbëngulur vetëm tek argëtimi e jo tek edukimi i shijeve të tyre. Në një situatë të tillë, Media Kontakti ka zgjedhur për të qenë më pranë njeriut dhe më larg masës, ka zgjedhur për të qenë më pranë vlerave dhe më larg boshësisë e fasadës false, ka zgjedhur për të qenë më pranë shpirtit të njeriut dhe gjithçkaje që e shqetëson atë në përditshmërinë e vet. Duke i falënderuar të gjithë ndjekësit e programeve të radio-televizionit Kontakt, ajo e përmbylli fjalën e vet, duke shprehur bindjen se audienca e mediumit që drejton është përherë e fituar, si me programet që konsumon, me mesazhet e vlerat e përftuara prej tyre, ashtu edhe nga veprimtari të tilla festive që bëhen sërish për dëgjuesit e shikuesit, duke i gëzuar ata me dhurata të ndryshme.

Më pas, fjalën e mori Z. Alban Kodra, hartuesi i pyetjeve të kuitzeve në radio Kontakt, e njëherësh edhe nëndrejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam (AIITC). Ai theksoi se niveli i kuitzit nuk ka qenë shumë i vështirë, pasi synimi kryesor ka qenë përcjellja e informacioneve bazike mbi fenë islame, informacione që duhet t’i dijë çdo mysliman. Me këtë kuic jo vetëm është garuar, por edhe janë përçuar njohuri për dëgjuesit e tjerë, të cilët nuk kanë marrë pjesë, por na kanë dëgjuar në çdo ditë të muajit të Ramazanit. Ai i uroi të gjithë fituesit e kuitzit dhe njëherësh i përgëzoi për njohuritë që ata reflektuan rreth fesë islame.

Më tej, ceremonia vijoi me shpërndarjen e dhuratave për 30 pjesëmarrësit me më shumë pikë të mbledhura gjatë një muaji të tërë të garës së dijes. Dhuratat ishin të shumta e të larmishme dhe përveç shpërblimit të vendit të parë me udhëtimin për në haxh, përfshinin kupona me vlera të ndryshme monetare, ku dëgjuesit mund të tërheqin produkte sipas dëshirës së tyre pranë dyqanit “Produkte Natyrale”, si dhe libra të tillë si: “Kurani i Madhërishëm”; “Leximi i mendjes së myslimanit”; “Drita e zemrës”, si dhe disa tekste atraktive nga seria e librave të Xhepit, botime të Institutit Shqiptar të Mendimin dhe të Qytetërimit Islam (AIITC).

Vendin e parë këtë vit e fitoi Ilir Yzeiri, i cila nuk i përmbajti dot emocionet për çmimin e fituar dhe u shpreh se udhëtimi në Haxh ka qenë një ëndërr që mendonte se s’do ta realizonte kurrë, për shkak të pamundësisë ekonomike, por sot kjo ëndërr u kurorëzua me sukses. Ndërsa fitues i vendit të dytë ishte Shpëtim Nela dhe i vendit të tretë ishte 12-vjeçari nga Tirana, Abdulakim Nelaj.

Pas ndarjes së çmimeve të kuitzit në radio, nisi edhe shpërndarja e dhuratave për konkursin “Një ditë nga jeta e besimtarit”, ku fjalën e mori kryetarja e jurisë, Znj. Julika Simo, piktore dhe mjeshtre e artit të fotografisë, e cila shpjegoi se kriteret kryesore të vlerësimit të fotografive të ardhura në konkurs ishin: mesazhi, kompozicioni e detajeve, objektet përbërëse të tyre, rezultatet e dritës, kombinimi i ngjyrave dhe niveli artistik i teknikës së realizimit të fotove. Ajo shpalli fituesit dhe motivacionet për secilin prej tyre.

Konkretisht fituesi i vendit të parë në konkursin fotografik “Një ditë nga jeta e besimtarit” ishte Hazir Selmani nga Gostivari, i cili mori si dhuratë një telefon smartfon. Me telefona smartfonë u shpërblyen edhe fituesit e tjerë, si inkurajim dhe mundësi për të realizuar foto më të bukura në të ardhmen. Në vendin e dytë u rendit, fotoja e studentes shqiptare në Ankara, Denada Dosti; në vendin e tretë, u rendit fotoja e besimtares myslimane nga Tirana, Jasmina Hoxha. Ndërsa çmimi i publikut, i bazuar në numrin e pëlqimeve dhe komenteve pozitive në rrjetet sociale, ishte fotoja e Klodian Cengut nga qyteti i Kukësit.

E veçanta e konkursit të fotografisë ishte se për herë të parë një media shqiptare organizonte një konkurs të tillë me atmosferën e Ramazanit, ku merrnin pjesë shqiptarë brenda dhe jashtë Shqipërisë, kudo ku ata jetonin. Me punimet e tyre fotografike, ato sollën atmosferën e jetës së besimtarëve shqiptarë nëpër vende të ndryshme të botës.

Fituesit shprehën emocionet e tyre për dhuratat që ata morën, ndërsa falënderuan Media Kontaktit për këto mundësi të artë. Të gjithë së bashku, u njohën më shume më njeri-tjtetrin edhe në koktejin e organizuar me këtë rast, ku shkëmbyen biseda miqësore, por edhe foto, si një kujtim i kësaj eksperience kaq të veçantë.

Kush ishin fituesit e çmimit të parë?

Fituesit i kuitzit në radio Kontakt ishte Ilir Yzeiri, një 30-vjeçar nga qyteti i Kavajës, që prej më shumë se 16 vjetësh është praktikant i fesë islame. Ai është mëkuar që në vegjëli me dashurinë për Zotin, i frymëzuar kryesisht edhe nga nëna e tij besimtare. Ai prej 5 vitesh ka marrë pjesë në këtë kuic, me shpresën për të fituar çmimin e madh. Përkushtimi ndaj njohjes së fjalës së Zotit, ia bëri të mundur që të jetë ai fituesi e udhëtimit të jetës për çdo mysliman.

Fituesi i konkursit “Një ditë nga jeta e besimtarit” ishte 31-vjecari Hazir Selmani, nga qytetit i Gostivarit në Republikën e Maqedonisë. Ai është praktikant i fesë islame prej vitesh dhe ka kryer studimet për Teologji islame në Damask të Sirisë. Fotografia është pasioni më i madh i jetës së tij, të cilin e kultivon prej vitesh dhe ka arritur të realizojë shumë foto me vlera artistike në kohë të ndryshme.

