Promovohet ne Shkup revista shkencore “Univers”

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup prezantojnë revistën shkencore-kulturore “Univers”.

Gjatë këtij takimi, që mbahet ne Shkup do të referojne Prof. Dr. SkënderAsani – Drejtori ITSHKSH-së; – Prof. As. Dr. Ramiz Zekaj – Drejtor i revistës ”Univers; – Prof. Dr. Ramazan H.Bogdani – Kryeredaktor i revistës si dhe Prof. Dr. NevilaNika – Anëtare e redaksisë, të cilët do të flasin rreth rëndësisë që revista Univers ka dhënë në publikimin e trashëgimisë kulturore të lënë pas dore deri më sot, si dhe arritjet më të fundit të disiplinave të ndryshme shkencore.

Që prej 16 vitesh, revista shkencore “Univers” vazhdon të japë kontributin e saj për të pasuruar arealin e shkencës dhe kulturës shqiptare me prurje akademike nga autorë e shkencëtarë të mirënjohur shqiptarë e botërorë, si akademikët Shaban Demiraj, Jashar Rexhepagiq e Xhevat Lloshi, profesorët Shefik Osmani, Myzafer Xhaxhiu, Hysni Myzyri, Emil Lafe, Jorgo Bulo, Gjovalin Shkurtaj si dhe albanologët Basil Schader, Natali Cleyer etj.

Gjatë kësaj kohe janë botuar 17 numra me tematika që dallohen për cilësinë dhe larminë e tyre. Gama e tyre përfshin historinë, linguistikën, letërsinë, filozofinë, pedagogjinë, arkitekturën, etnografinë, antropologjinë sociale, teologjinë etj.