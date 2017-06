Nobelisti Joshinori Ohsumi tregon si pastrohet trupi nga qelizat e panevojshme gjatë Ramazanit

Shkencëtari japonez Joshinori Ohsumi, ka zbuluar programin e quajtur Otofazhoni, i cili është pastrimi i trupit nga qelizat e paduhura, pastrim që ndodhë gjatë qëndrimit etur dhe uritur.

Duke qëndruar të uritur mutacionet gjenetike, sëmundja e kancerit dhe norologjike, është parë se janë shëruar.

Shkencëtari japonez ka vërtetuar tezën e tij se qëndrimi pa ushqim dhe pije, ndihmon në kurimin e sëmundjeve neurologjike dhe të kancerit. Për këtë zbulim ka fituar çmimin Nobel për Mjekësi, transmeton yeniakit.

Ohsum ka thënë se pas tri ditë agjërimi sistemi imunitar ka rezultuar të ketë ripërtëritje. Dhe kjo ka vërtetuar që agjërimi i muslimanëve është programi më i duhur. Qelizat edhe pse nuk janë të ngjashme, veprimet i kanë të tilla. Mbeturinat i mbushin në qese të veçanta (otofagozomet), i ngarkojnë më pas në kontenjera (lizozomlar).Disa i asgjësojnë dhe disa tjera duke i recikluar i rifitojnë. Kështu që kjo ka rezultuar me vonim të pleqërisë.

Otofazhi aktivizohet edhe më shumë gjatë agjërimit, urisë dhe gjatë stresit. Me këtë qeliza nis që ta prodhojë energjinë e saj me mundësitë e saja vetanake, duke startuar me pastrimin dhe tretjen e mbeturinave te saja dhe bakterieve patogjenike.

Ndër të tjera shkencëtari Joshinori Ohsumi ka thënë se në qoftë se gjatë vitit, një muaj pa ndalur ndjeket ky regjim, rezultatet janë spektakulare. Ky regjim i abstenimit nga ushqimi dhe pijet, i cili lufton sëmundjet, është pjesë ë fesë Islame./www.30ditet.com/.