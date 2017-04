Ndahet nga jeta Françesk Radi

Kantautori i njohur Françesk Radi ka ndërrruar jete pak çaste më parë, ne moshën 67-vjeçare. Ai prej disa ditësh ndodhej në gjendje të rëndë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, si pasojë e pësimit të hemorragjisë cerebrale.

Fracesk Radi ishte nje nga këngëtarët më të spikatur te muzikes se lehtë shqiptare. Ai ka kryer Liceun Artistik dhe më pas Akademinë e Arteve Tiranë. Për një periudhë të gjatë kohe ka punuar në Estradën e Shtetit me instrumentin e kitarës, por njëkohësisht dhe si kantautor. Në vitin 1992 ai ka filluar punë në Radio Tirana si solist, instrumentist, gjatë kësaj kohe ka kompozuar dhe kënduar shumë këngë në festivalet e ndryshme . Në fillimet e tij me krijimtarinë muzikore solli për publikun këngët “Adresa” dhe “Biçiklet. Disa nga kenget me te dashura te tij jane: “Telefonate zemrash”, “Humba pranveren” etj.

Stafi i radio Kontaktit i shpreh ngushellime familjes per kete humbje te madhe.