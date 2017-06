Motorri shtyp vajzën minorene në shkollën “Ahmet Dakli” në Elbasan

Një aksident i rëndë ka ndodhur në shkollën “Ahmet Dakli” në Elbasan. Nje motorr me një shpejtësi jashtë normave të lejuara ka shptyr minorene dukë e lenë pa ndieja në tokë. Ndërkohë vajza e vogël tëk 14-15 vjec po kalonte vizat e bardha ku papritur shfaqet nga asgjëja një motorr me një shpejtësi marramëndëse duke e marrë përpara vajzën minorene duke lyer asfaltin e saposhtruar me gjakun e pastër të saj.

Menjëhërë pas aksidentit ambulancë mbërrinë duke i dhënë minorenes ndihmën e parë, edhe me pas duke e dërguar në urgjencën e spitalit të Elbasanit.

Në këtë segment rrugor është sëgmenti më I populluar nga studentët, si ajo tek konvikti shtetëroor edhe shkolla e mesme “Ahmet Dakli”. Pikërishte në këtë rrugë policia duhet të tregoj një vëmendjë të vecantë.

Policia ka rrethuar vendëngjarjen duke arrestuar drejtuesin e motorrit, por fluksi i shumtë i njërzve të shokuar nga ky aksindet i rëndë ka bërë që policia ta ketë të vështirë kontrollimin e tyre.