Mjerim pafund, sirianët shesin veshkat për të mbijetuar

Tregtia e paligjshme e organeve njerëzore është bërë mjaft e përhapur në Siri dhe vendet fqinje, thonë zyrtarët mjekësorë dhe viktimat e këtyre veprimeve joligjore.

Shumë sirian të dëshpëruar nga varfëria kanë hyrë në rrjete të shitblerjes së veshkave, ndërsa ka edhe pohime se organet janë vjedhur nga të burgosurit.

Yasser është një nga ata që e shiti njërën veshkë, gjë të cilën ai e quan “vendimin më të keq të jetës. 29-vjeçari është larguar nga luftimet në qytetin e tij Homs në Sirinë perëndimore, në veri të kryeqytetit Damask. Ai shkoi në Kajro, por si shumë refugjatë të tjerë sirianë, kishte vështirësi për gjetje të një vendi të punës, dhe nuk kishte të holla për të mbijetuar.

Ai dëgjoi që disa njerëz do të paguajnë për një nga veshkat e tij. “Isha i ri dhe po qëndroja në Egjipt. Unë nuk kisha para, as punë, kështu që zgjedhja ime e vetme ishte për të shitur veshkën time, “tha ai.

Një agjent i ftoi në shtëpinë e tij ku caktuan një datë për teste mjekësore dhe operacione. “E shita atë për 3,000 dollarë për një person që nuk e njihja. Ne u takuam me të për vetëm 15 minuta, “tha ai.

Pas operacionit, Yasser u vendos në Stamboll, ku ai tani ndan një apartament të mbushur me njerëz me disa burra të tjerë refugjatë të rinj dhe punon në një dyqan automobilësh. Operacioni e ka lënë atë përgjithmonë të dëmtuar, si fizikisht dhe emocionalisht.

“Unë kurrë nuk do ta fal veten për atë që kam bërë”, tha Yasser, i cili ka pasur dhimbje në veshkën që i ka mbetur, dhe një mjek e ka paralajmëruar që ai mund të vdiste në qoftë se ai nuk është shumë i kujdesshëm.

Aktualisht, nuk ka statistika të besueshme mbi atë se sa e përhapur mund të jetë kjo praktikë, por ka raporte të ndryshme që kjo dukuri është përhapur mjaft shumë. /MESAZHI/