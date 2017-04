Media Kontakti nisi sot trajnimin për punën në televizion

Sot, me 27 prill, nisi për të gjashtin vit radhazi kursi trajnues “Njohuri praktike për gazetarinë”, me fokus “Puna në televizion”, organizuar nga Media Kontakt. Ky kurs do të zgjasë për 7 ditë rresht, me rreth 15 orë mësimi, duke pasur në fokus praktikat e punës në media, si filmimi me kamera, intervista, teknikat e montazhit etj.

Mes një numri shumë të lartë aplikimesh janë përzgjedhur 14 emra fitues, të cilët do të trajnohen nga gazetari dhe pedagogu Ilirjan Agolli. Gjithashtu, pjesë e lektrimit do të jenë edhe prof. dr. Hamit Boriçi, drejtoreshën e Media Kontaktit, dr. Jolanda Lila, por edhe lektorë të tjerë të ftuar në ditë të ndryshme të trajnimit. Përzgjedhja e studentëve u krye në bazë të formimit të përgjithshëm, të reflektuar në plotësimin e formularëve të aplikimit dhe të të dhënave mbi veprimtarinë e tyre profesionale në fushën e medies, që i bashkëngjitej formularit të aplikimit.

Pas prezantimit që i bëri programit të trajnimit dr. Jolanda Lila, nisi leksioni i parë me teknikat e filmimit, ku u dhanë instruksione nga profesor Ilirjan Agolli, sesi përzgjidhet një temë mes shumë të tjerash për trajtim dhe si hartohet një plan-pune për realizimin e saj.

Krahas njohurive teorike, studentët do të kenë mundësi të mësojnë duke zhvilluar praktika në studiot e televizionit dhe duke realizuar punë në terren.

Të gjitha materialet praktike të punës studentore do të arkivohen në studiot e radio-televizionit Kontaktit, duke respektuar parimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe duke shërbyer vetëm si shembuj ilustrues për të përkapur problemet dhe gabimet e ndryshme të gjithsecilit.

Në përmbyllje të kursit trajnues, studentët do të pajisen me certifikata për trajnimin e zhvilluar pranë Media Kontaktit. Tradita e organizimit të kurseve profesionale në Media Kontakt po vijon për të gjashtin vit, duke iu dhënë kështu mundësinë të gjithë të rinjve shqiptarë që të përvetësojnë strategjitë e komunikimit, që garantojnë suksesin për të qenë pjesë e medies, si dhe për të fituar simpatinë e publikut.