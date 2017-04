Mbulesa nuk e pengon Dashurien të jetë mjekja më e mirë në Maqedoni

Dashurie Neziri nga Tetova është mjeke në Repartin për kurim intensiv në klinikën “Filipi II” në Shkup, një ndër spitalet më të njohura private në Maqedoni.

Ajo është ndër mjeket më të mira në Maqedoni në fushën e saj, si doktorante në Universitetin e Mjekësisë në Vjenë të Austrisë. Ajo ka mbrojtur doktoraturën me temën: “Expression Analysis and Molecular Characterization of the C20orf116 Gene Product” përballë profesorit austriak me emër, Ludvig Vagner.

Paraprakisht ka qenë asistente shkencore-hulumtuese në klinikën për Mjekësi Interne, Reparti i Nefrologjisë dhe Dializës, pranë universitetit të Vjenës.

Në klinikën “Filipi II”, mjekja Dashurie Neziri është e angazhuar që nga viti 2010.