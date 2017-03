Majdanoz, limon dhe mjaltë – kombinimi i nevojshëm për shëndetin

Majdanozi nuk është thjesht për zbukurim. Çaji i majdanozit është një nga mënyrat më të mira për të përfituar vlerat e jashtëzakonshme të tij.

Çaji i majdanozit me limon e mjaltë ul inflamacionin Inflamacioni është nga fajtorët më të mëdhenj të sëmundjeve kronike, siç është atriti ose osteoartriti. Majdanozi vjen në ndihmë kundër inflamacionit pasi është i pasur me vitaminë C dhe kombinuar me limonin, japin një dozë shumë të mirë të kësaj vitamine. Trajton dëmtimet e nervave Majdanozi është mjaft i dobishëm sa i përket dëmtimeve të nervave.

Ekspozimi ndaj substancave toksike, përfshirë metalet e rënda dhe pesticidet mund të tjetërsojnë aktivitetin normal të sistemit nervor dhe mund të shkaktojnë dëmtime në tru. Kjo është mjaft shqetësuese, duke qenë se nervat luajnë një rol kryesor në transmetimin dhe përpunimin e informacionit në tru dhe në zona të tjera të sistemit nervor.

Lëngu i majdanozit është shumë efikas në heqjen e simptomave të neurotoksicitetit. Studimet e fundit kanë konfirmuar këtë aftësi të majdanozit. Ndihmon në parandalimin e dëmtimit të qelizave Kjo barishte ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, falë pranisë së miristicinës, një përbërës që gjendet natyralisht tek majdanozi. Kjo substancë parandalon rritjen dhe zhvillimin e qelizave të dëmtuara, veçanërisht në mushkëri.

Receta e çajit të majdanozit me limon e mjaltë

Përbërësit: – 4-5 tufa me majdanoz – Gjysmë limoni – 1 lugë çaji me mjaltë cilësor – 3 gota ujë Udhëzimet: Hidhni ujë në një çajnik dhe lëreni të ziejë në zjarr të ulët. Lani dhe prisni hollë tufat e majdanozit. Hidhini së bashku me limonin në një filxhan ose enë që duron temperaturën e nxehtë. Më pas shtoni ujin e nxehtë dhe lërini së bashku për pesë minuta. Më pas hiqni majdanozin dhe limonin, shtoni mjaltin dhe pini çajin plot vlera.