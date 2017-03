Londër, protesta kunder Islamofobisë

Dhjetëra mijëra qytetarë protestuan dje ne Londer kundër diskriminimit racor dhe Islamofobisë me rastin e ditës ndërkombëtare kundër racizmit.

Protestuesit mbajtën parulla ku shprehej indinjatë ndaj Islamofobisë dhe antisemitizmit, por nuk munguan dhe parullat kunder presidentit American Trump dhe kunder daljes se Britanise se Madhe nga Bashkimi Europian.

Protestuesit u mblodhen para BBC-së per te vazhduar me tej para parlamentit protested e organizuar nga OJF-te, nder me kryesoret ” Çohu kunder racizmit!”, njofton Anadoll Agency.