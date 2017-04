Shafrani është i pasur me substanca natyrore të cilat kanë cilësi kundërinflamatore, ngadalësojnë rritjen e qelizave kancerogjene dhe ulin kolesterolin.

Nga mjeksia popullore na vjen një recetë limonade me shafran e cila do shërojë depresioni pa efekte anësore.

Përbërësit për 4 gota

4 gota ujë të ftohtë

2 lugë supe shafran pluhur

4 lugë supe shurup panje apo mjaltë

1 limon

1 portokall (sipas dëshirës)

Piper vetëm një maj lugë kafeje