Sipas një eksperti amerikan vaji i kokosit është po aq i dëmshëm sa yndyra e mishit të viçit dhe gjalpi.

Shoqata Amerikane e Zemrës ka theksuar se vaji i kokosit është i mbushur me yndyra të ngopura të cilat mund të rrisin kolesterolin e keq.Vaji i kokosit zakonisht shitet si ushqim shëndetësor dhe disa pretendojnë se vaji i kokosit ka dallim me vajrat e zakonshëm.Megjithatë, studimi thekson se ende nuk ka studime që bëjnë krahasimin me vajit të kokosit dhe vajrave tjera.