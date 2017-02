Kreu i ISESCO Al-Tuejxhiri: Në universitetet tona studiojnë mbi 20 milionë studentë

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Islame për Edukim, Shkencë dhe Kulturë (ISESCO), dr. Abdulaziz Al-Tuejxhiri deklaroi se janë 20 milionë studentë që studiojnë në universitetet e unionit, ku shumica e tyre janë të përqëndruar ne universitetete vendeve me popullsi më të madhe.

Al-Tuejxhiri vleresoi se nga viti në vit, numri i studentëve në të gjitha nivelet ka shënuar rritje 60% (12 milion studentë), duke sqaruar se kjo përqindje e marrë mga statistikat e të diplomuarve është treguesi më i mirë se procesi arsimor po njeh rritje dhe jo e kundërta sic përflitet.

Kreu i ISESCO-s u shpreh për shtypin se rritja e numrit të studentëve në vendet anëtare të OBI (Organizata e Bashkëpunimit Islamik) është rritje natyrale si rezultat i rritjes së numrit të popullsisë me ritme te shpejta. Ai foli për 24 universitete të reja që do të pranohen në unionin e shkollave të larta në konferencën periodike që do të mbahet këtë muaj, në datat 13-14 shkurt.

“Projekte gjithperfshirese në të gjitha degët do të prezantohen gjatë takimit të radhes se drejtuesve te unionit te universiteteve, me qellim zhvillimin e metejshem të ketyre shkollave dhe perpjekjet e perbashketa per efikasitet gjithnjë e me të lartë”- deklaroi drejtori i ISESCO. Sic njoftoi për studime aktuale të projekteve serioze dhe konkrete për të ngritur universitete të reja në botën islame.