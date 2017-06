Kosovë, koalicioni i luftës fiton zgjedhjet, Vetëvendosja e dyta

Koalicioni PDK-AAK-NISMA vijojnë të kryesojnë sipas rezultateve paraprake nga numërimi i mbi 90% të votave.

I ashtuquajturi koalicioni i luftës, edhe pse pësuar rënie të lehtë në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ka arritur të marrë 34,60% të votave.

Rezultat surprizë ka qenë ai i lëvizjes Vetëvendosje të cilët edhe pse pa qenë në koalicione, arritën të renditen të dytët me 26.6%. Ndërsa humbje të thellë ka shënuar LDK-ja dhe koalicioni i saj me AKR e Alternativa të cilët janë renditur të tretët me 25.8%.