Kjo pije përmirëson shëndetin tuaj, por kujdes mos e konsumoni gabim

Uji me limon çdo mëngjes mund të jetë rutina më e shëndetshme që keni pasur ndonjëherë. Por po e pini gabim. Ju sugjerojmë recetën e duhur.

Limonat janë ndër frutat më përfitimet më të mëdha që ju mund të konsumoni. Me një shije të shijshme që e bën një frut tejmase freskues.

Limonat janë të pasur me vitaminë C në sasi të madhe dhe përdorimi i përdishëm i lëngut të tij na siguron sasinë e duhur të kësaj vitamine. Gjithashtu përmban elektrolite, magnez, dhe potasium. Nëse ju doni të gjitha vlerat ushqyese të këtij fruti duhet ta konsumoni limonin të paqëruar jo të prerë në thela.

Prandaj ju duhet të ndiqni këtë recetë me ujë me limon për të përmirësuar shëndetin tuaj.

Ju duhet të merrni disa limona organikë dhe t’i ndani në dy pjesë.

Më pas shtrydhini dhe lëngun hidheni në një gotë me ujë dhe shtoni pak lëkurë limoni të grirë.

Mund t’a zgjidhni ujin të ngrohtë ose ujë me akull dhe trazojini mirë.

Pija juaj me ujë limoni është gati. Shijojeni!

Kjo pije e shëndetshme do ta ndihmojë trupin tuaj t’i absorbojë më mirë përbërësit, do të rregullojë nivelet e insulinës dhe do të ndihmojë tretjen. Duke shtuar se do të nxisë metabolizmin, do të trajtojë kapsllëkun dhe problemet në traktin gastro-intestial. Konsumimi i lëngut të limonit do të detoksifikojë trupin tuaj dhe do e pastrojë atë nga substancat e dëmshme dhe do të forcojë sistemin imunitar.