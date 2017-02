Guterres vizitë në Turqi: Populli turk është zemërgjerë

Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres pas takimit në Stamboll me kryeministrin e Turqisë, Binali Yildirim deklaroi se nuk është as optimist as pesimist lidhur me arritjen e zgjidhjes së çështjes së Qipros.

Ai ka folur edhe përpjekjet e Turqisë për të ndihmuar refugjatët që gjenden në këtë vend.

“Kam parë se sa zemërgjerë është populli turk. Hapën kufijtë, zemrat dhe vendin e tyre për vëllezërit që mbërritën nga Siria, por edhe për njerëzit që vinin nga vendet e tjera”- theksoi ai.

Guterres po ashtu theksoi se Turqia është pjesë e rëndësishme e sistemit ndërkombëtar, duke shtuar se Ankaraja gjithmonë ka pasur rol aktiv në takimet dhe mbledhjet multilaterale dhe ndërshtetërore.

AA