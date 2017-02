Gjermania dhe Franca mbështetje Turqisë për paqen në Siri

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavusoglu tha të premten se “strategjia e drejtë” dhe “Opozita e moderuar, së bashku me mbështetjen e Turqisë”, mund të pastrojnë DEASH-in nga Raka dhe Al-Babi i Sirisë, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur para gazetarëve pas takimit “Miqtë e Sirisë në Gjermani”, Çavusoglu tha gjithashtu se procesi i bisedimeve në Gjenevë “duhet të fillohet sa më shpejt të jetë e mundur”.

“Ne kemi nënvizuar çështje të tilla se si të luftojmë kundër DEASH-it dhe si të bëjmë Sirinë sërish një vend stabil. Ne gjithashtu kemi biseduar edhe me Sekretarin Amerikan të Shtetit Rex Tillerson në lidhje me strategjitë të cilat duhen ndjekur”, tha ai.

“Me strategjinë e drejtë dhe me grupet e duhura, opozitën e moderuar dhe me mbështetjen e Turqisë, ne shpejt mund të pastrojmë DEASH-in nga Al-Babi dhe Raka, si dhe nga rajonet e tjera”, shtoi kryediplomati i Turqisë.

Bisedimet e paqes për Sirinë janë planifikuar të fillojnë javën e ardhshme në Zvicër. Ministrat e jashtëm gjermanë dhe francezë kanë mbështetur përpjekjet e Turqisë për arritjen e armëpushimit në Siri dhe i kërkuan Rusisë të luajë një rol konstruktiv në bisedime.

Duke folur në një konferencë shtypi në Bon, pas takimit “Miqtë e Sirisë”, ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, shprehu mbështetjen e tij për bisedimet e zhvilluara në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana.

“Armëpushimi vazhdon të jetë i brishtë dhe situata humanitare vazhdon të jetë katastrofike. Megjithatë, ne shprehim kënaqësinë kur shohim se Turqia, së bashku me Rusinë, janë përqendruar në çështjet humanitare dhe të armëpushimit në Astana”, tha ai.

Ai theksoi se edhe pse procesi në Astana ka luajtur një rol të rëndësishëm në arritjen e armëpushimit, përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike të konfliktit duhet të vazhdojnë në Gjenevë nën patronazhin e OKB-së.

Gabriel ka shprehur shpresën e tij për arritjen e përparimit në bisedimet e Gjenevës të cilat do të ulin bashkë përfaqësuesit e regjimit sirian dhe opozitës javën e ardhshme për herë të parë pas pezullimit të tyre në muajin prill.

Procesi në Astana

Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault përshëndeti rezultatet konkrete të arritura në procesin në Astana dhe i bëri thirrje Rusisë dhe Iranit që të ushtrojnë ndikimin e tyre ndaj regjimit në Damask.

“Procesi i Astanas aktualisht është përqendruar në një çështje thelbësore për ne, që nënkupton arritjen e armëpushimit, ndërprerjen e armiqësive, si dhe kapacitetin për monitorimi e armëpushimit. Një sërë vendimesh janë marrë dje; këto janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Por ne jemi ende larg nga ajo që aspirojmë për shkak se ndihma humanitare po arrin shumë ngadalë dhe luftimet ende po zhvillohen”, tha ai.

Turqia, Rusia dhe Irani ranë dakord të enjten për të ngritur një komision të përbashkët për të mbikëqyrur armëpushimin në Siri. “Nëse Irani dhe Rusia janë të bindur se nuk ka të ardhme tjetër për Sirinë, përveç një tranzicion politik, atëherë ne duhet të sigurohemi se palët janë duke negociuar një tranzicion politik në mënyrë të sinqertë”, tha Ayrault.

Kryediplomati francez bëri thirrje për një përfaqësim më të gjerë të grupeve opozitare në bisedimet në Gjenevë, në mënyrë që të arrihen rezultate në terren. “Grupet e armatosura që luftojnë kundër regjimit, duhet të jenë në delegacion. Ne po kërkojmë që Rusia dhe Irani të sigurojnë që regjimi sirian duhet të ndalojë së konsideruari të gjithë opozitën si terroristë. Përndryshe, në Gjenevë, nuk do të ketë diskutim”, shtoi ai.

Ayrault theksoi se grupi “Miqtë e Sirisë” do të vazhdojë mbështetjen për përpjekjet për zgjidhje politike të konfliktit dhe sa herë që do të jetë e nevojshme do të takohen për të treguar unitetin.

Takimi i së premtes në Bon mblodhi së bashku ministrat e jashtëm të grupit të “Miqve të Sirisë” që përfshin SHBA-të, Gjermaninë, Francën, Turqinë, Britaninë e Madhe, Italinë, Arabinë Saudite, Katarin, Jordaninë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe BE-në.