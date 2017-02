Një vajzë 20-vjecare humbi jetën për shkak të një aksidenti që ndodhi pak orë më parë në aksin Cërrik-Gostimë në qarkun e Elbasanit.

Fillimisht u bë me dije se nga aksidenti ishin plagosur pesë persona, ndërkohë që mësohet se 20-vjeccarja me inicialet K.H nuk mundi t’i shpëtonte plahgëve.

Aksidenti fatal u shkaktua nga përplasja e dy mjeteve, njëri tip “Volksëagen” me targa AA 015 MR dhe tjetri tip “Ford” me targa AA 123 BE.