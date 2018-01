Celulari shkakton ndryshime në metabolizmin e trurit, ja si të mbroheni nga rrezatimi

Ne jeten tone te perditeshme, ne ndeshemi me vale te shumllojeshme, ndaj te cilave organizmi reagon ne menyra te ndryshme. Ato më të dëmshmet, përfshijnë valët e prodhuara artificialisht si nga stacionet e radios, televizoret, telefonat celulare, kompjuterat dhe te tjera. Te gjitha keto vale transmetojne energji secila ne mase me te madhe apo me te vogel. Efekti i tyre mbi organizmin eshte i ndryshem (sepse jane vale me karakteristika te ndryshme).

E gjitha kjo eshte nje ndotje e “padukshme”, “nuk ka ere”, por qe shkakton rrezatim elektromagnetik vecanerisht te rende dhe te demshem, duke rrezikuar per tumore, sidomos tek femijet. Studimet e viteve te fundit kane vene ne dukje se valet e padukeshme te spektrit elektromagnetik, kane nje ndikim te thelle mbi mbi cdo aspekt te rregullimit biologjik. Funksionet biologjike te organizmit tone (te rrahurat e zemres, funksionimi i trurit, reaksionet metabolike qe ndodhin ne cdo qelize, etj), rregullohen nga rryma, pra ne jemi “qenie elektrike”shkruan dr. Viktor Qereshniku.

Hulumtuesit ne Institutin Kombetar per Shendetesi kane zbuluar se thjeshte, vetem mbajtja e nje celulari aktiv afer kokes per 50 minuta, prodhon ndryshime te dukshme ne metabolizmin e trurit. Lexoni me poshtë se çfarë duhet të bëni për të mbrojtur veten nga ky rrezatim i dëmshëm.

• Të mos mbahet telefoni celular afër, nën jastëk, gjatë gjumit.

• Te shkurtohet koha dhe numri i telefonatave qe ben duke perdor telefonin celular.

• Të përdoren kufjet, sepse edhe me disa centimetra distancë, fusha elektromagnetike bie dukshëm në intensitet.

• Te mbahet celulari sa me larg nga koka qe eshte e mundur. Shkruaj (SMS mesazhe) ose perdor altoparlantin e celularit sa me shpesh.

• Ne shtepi te perdoren telefona me tela te modes se vjeter, ne vend te atyre bashkekohore pa tela.

• Te Mbahet laptopi larg nga preheri, te vendoset ne tavoline.

• Te largohen te gjitha, apo shumica e pajisjeve elektrike nga dhoma e fjetjes.

• Te konsumohen super-ushqime dhe suplementare antioksidues, per te luftuar radikalet e lira qe valet elektromagnetike krijojne.

• Te perdoret teknologji tokezimi per te stabilizuar ritmet elektrike te trupit dhe minimizuar efektet e interferences se frekuencave elektromagnetike.