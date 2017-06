ANSA: Shqipëria, destinacioni i preferuar për italianët

Shqipëria synon të bëhet një destinacion turistik për italianët. Kështu nis shkrimi i Agjencisë italiane të lajmeve “ANSA.it”.

Pas dekadash izolimi, vendi i vogël ballkanik, shkruan “ANSA.it”, i cili u rendit nga Guides Rough ndër dhjetë destinacionet më të mira në 2016, ka tërhequr vëmendjen e operatorëve turistikë.

Për herë të parë Grupi Alpitour propozon në katalogët e verës Vlorën dhe Sarandën si dhe turne historike.“Në vitin 2016, ka pasur një bum turistësh: 4,3 milionë euro, 15% më shumë se në vitin 2015. Sektori është një nga më të rëndësishmit me një qarkullim prej 1 , 5 miliard euro, 7% të PBB-së kombëtare. Në rritje janë flukset nga vendet fqinje si Kosova dhe Maqedonia, por edhe nga Gjermania, Polonia dhe Italia”, citohet ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë Turizmit dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi. Shqipëria, nga 2014 kandidat për anëtarësim në BE, dy javë para zgjedhjeve të përgjithshme është një vend i madh ndërtimi: ajo kryesisht investon në infrastrukturë, edhe me sajë për stimuj të tilla si TVSH-20-6% për ndihmës së huaj objektet hoteliere. /Telegrafi/