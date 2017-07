Al Thani: Nuk ka ngecje në përgatitjen e Botërorit në Katar

Ministri i Ekonomisë i Republikës së Turqisë Nihat Zeybekci porositi sot se Turqia nuk duhet dhe nuk do të dëgjojë leksione për demokraci, të drejtat dhe liritë e njeriut prej cilit do vend në botë, raporton Anadolu Agency (AA).

Ministri turk i Ekonomisë Zeybekci priti në Ankara homologun e tij nga Katari, Ahmed bin Qassim bin Muhammed Al Thani dhe me këtë rast theksoi se të dy ministritë janë në kontakt të vazhdueshëm nga vendosja e bllokadës dhe izolimit të “padrejtë” të Katarit nga disa vende të Gjirit.

“Qëllimi i Turqisë nuk ka qenë vetëm të përmbush nevojat e popullit të Katarit, por edhe të parandalojmë trazirat që me bllokadën dhe mungesën e mallrave planifikonin të nxisnin vendet të cilat vendosën bllokadën. Këtë e parandaluam. Deri tani nga Turqia për në Katar me mallra të konsumit të ndryshëm kanë shkuar 197 avionë mallrash, kontingjentë prej 16 maunëve, por edhe anije mallrash. Në këtë mënyrë përmbushëm nevojat e Katarit, por edhe më tej këtë do ta bëjmë”, porositi Zeybekci.

Duke theksuar se stabiliteti është i rëndësishëm për zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik, Zeybekci shfaqi shpresën se kriza aktuale në Gji do të zgjidhet së shpejti dhe popujt vëllezër në këtë pjesë të botës sërish do të kenë marrëdhënie të normalizuara. Arabia Saudite, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Jemeni më 5 qershor ndërprenë marrëdhëniet dhe bllokuan Katarin të cilin e ngarkojnë për mbështetje të terrorizmit, për çka autoritetet e Katarit i mohojnë.