Aksident në Tiranë, humb jetën një person

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Tiranë.

Një makinë tip Opel me targe AA 825 PY ka aksidentuar një person që lëvizte me biçiklete ne rrugën drejt Rinasit.

Sipas informacioneve nga vendngjarja mësohet se si pasojë e përplasjes ka gjetur vdekjen shtetasi qe drejtonte biçikletën, shkruan Tv Klan.

Policia konfirmoi se viktima është rreth 60-vjeç teksa vijon puna për identifikimin e tij.

Policia ka ndaluar drejtuesin e automjetit, ndërkohë në vendngjarje është ngitur grupi hetimor për zbardhjen e plotë të aksidentit.