​Pse bananet nuk janë të mira për mëngjes?

Pavarësisht asaj se bananet janë një opsion i përkryer për mëngjes të shpejtë, në fakt ato nuk janë të tilla, thonë nutricionistët.

Bananet përmbajnë 25 për qind të sheqerit dhe hyjnë në mesin e ushqimeve acidike të matura, për shkak të të cilës nuk janë opsioni më i mirë nepse konsumohen për mëngjes.Mënyra më e mirë për të filluar ditën është një mëngjes që djeg yndyrat, me të cilën do të fitoni energji të mjaftueshme për t’i bërë ballë vaktit të ardhshëm.

Edhe pse bananet do t’ju japin një sasi të caktuar të energjisë, shumë shpejt do të filloni të ndieni uri ose lodhje. Për të parandaluar ndjenjën e urisë ose lodhjes, pasi që të konsumoni banane për mëngjes, duhet që atë ta kombinoni me ushqimin, e cila përmban yndyra të shëndetshme, sikurse avokado.

Bananet hyjnë në grupin e ushqimeve acidike dhe këtë acid duhet neutralizuar për të shfrytëzuar përbërësit e mirë të bananes sikurse janë kaliumi, fibrat dhe magnezi, dhe jo sheqerin, i cili jep “një furi të shkurtër” të energjisë.